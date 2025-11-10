Уехавший в Турцию Глеб Пьяных* может лишиться квартиры

Телеведущий Глеб Пьяных (признан в РФ иностранным агентом) может лишиться квартиры. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, супруга звезды Элла Бойко потребовала раздела совместно нажитого имущества. Юристы считают, что раздел может быть фиктивным и таким способом Пьяных якобы хочет избежать продажи имущества. Заседание по делу о разделе назначено на декабрь.

У Пьяных могут изъять квартиру за долг по налогам в 5 млн рублей, накопившийся с 2021 года.

При этом в 2023 году после объявления иноагентом телеведущий уехал в Турцию. В начале сентября 2024 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей шестерых россиян, в том числе Пьяных, за нарушение порядка деятельности иностранных агентов в РФ.

В августе 2025 года он стал гражданином Молдавии.

* признан в РФ иностранным агентом.