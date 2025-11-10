Прохор Шаляпин рассказал, сколько получал за съемки в «Пусть говорят»

Певец Прохор Шаляпин нередко появлялся в шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Артист рассказал, сколько получал за съемки в передаче.

Финалист «Фабрики звезд» признался, что гонорары за съемки шоу были небольшими, но оно помогло Прохору стать популярнее.

«Это копейки, конечно. В те времена небольшие деньги, 50−60, может, 100 тыс. рублей», — рассказал Шаляпин в интервью Ксении Собчак.

Исполнитель выразил благодарность экс-ведущему программы Андрею Малахову за второй шанс. Артист добавил, что до сих пор поддерживает хорошие отношения с организаторами шоу, у которых, по его словам, не было задачи его уничтожить, а была задача сделать рейтинг.

