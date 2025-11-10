Монеточка* вышла на связь после госпитализации в Риге

Минувшим вечером певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) выступала в столице Латвии. Во время концерта молодая исполнительница неожиданно начала задыхаться. Мероприятие пришлось прервать. На помощь звезде прибыла бригада скорой. Врачи настояли на немедленной госпитализации.

Через короткий промежуток времени 27-летняя Монеточка* вышла на связь с поклонниками. На странице своего личного блога артистка опубликовала фотографии из больницы. Она сообщила, что ее приступ — это отек Квинке. Елизавете уже оказали необходимую помощь — исполнительнице сделали уколы. Состояние удалось стабилизировать.

«Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю… Первым делом решила написать вам и извиниться… Рига, я не знаю, как же теперь нам быть и как мне загладить вину перед вами…», — написала Гырдымова.

Звезда также призналась, что приступы случались с ней и ранее. Однако во время концерта отека Квинке у нее еще не было. Монеточка* до последнего не хотела прерывать шоу, но что случилось, то случилось. Она выразила надежу, что подобное больше не повторится.