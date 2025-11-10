Гонорар Преснякова за корпоративы резко вырос

Певец Владимир Пресняков поднял свой гонорар за корпоративы с 1,5 до 6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что вместе с Пресняковым приезжает коллектив из 19 человек – всем им необходимо оплатить трансфер до площадки и подготовить гримерки. Для самого артиста нужно предоставить две бутылки дорого коньяка конкретной марки, а также бутылку сухого белого вина стоимостью от 2 тысяч рублей. Кроме еды также требуется крем для рук конкретного бренда, а столовые приборы могут быть только металлическими. Остальной коллектив также нужно обеспечить алкоголем – по три бутылки красного сухого и белого сухого вина стоимостью не дешевле 1 тысячи рублей за штуку.

Пресняков-младший захотел вернуться в Россию из США

Ранее Пресняков заявлял, что его 34-летний сын Никита от Кристины Орбакайте планирует вернуться в Россию из США. По словам артиста, он заключил «хороший контракт» и должен снять три клипа.