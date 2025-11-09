Монеточку* госпитализировали с концерта

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, *признана Минюстом РФ иностранным агентом) была госпитализирована со своего концерта в Риге. Как сообщает Telegram-канал Shot, она начала задыхаться из-за отека Квинке.

«У нее [Монеточки] началась сильная аллергия и отек Квинке. К залу подъехала скорая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что зрители ждали возвращения певицы на сцену на протяжении часа. После этого ее музыканты объявили, что продолжения концерта не будет.

В каком сейчас состоянии находится Монеточка, не уточняется.

Ранее появилась информация о том, что певица решила обжаловать заочное заключение под стражу.