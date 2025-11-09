Кушанашвили заявил, что оскорблял звезд за деньги

Отар Кушанашвили В эфире шоу «Ностальжи» на VK Видео признался, что получал деньги за то, что публично оскорблял звезд. Это происходило во время его работы в программе «Акулы пера».

Шоумен рассказал: его задача заключалась не в том, чтобы задавать вопросы гостям, а в том, чтобы оскорблять их. За это он получал хорошие деньги. Отар заверил, что не испытывал личной неприязни к приглашенным артистам, среди которых оказался и Валерий Леонтьев, пишет Рassion.

«Мне платили деньги… Я не знал даже, кто придет. Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева», — поделился Отар Кушанашвили.

