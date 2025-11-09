Солнцев возмущен: на ТВ «делают рейтинг на психически больных людях»

Шоумен Гоген Солнцев прокомментировал идею отправить на публичное лечение звезд российского шоу-бизнеса. Речь о реалити-шоу «Звезды под капельницей» на канале «Пятница», в котором примут участие знаменитости с различными проблемами.

Гоген в разговоре с журналистами URA.RU заявил, что бесчеловечно делать рейтинг на больных людях.

«Жаль, что на психически больных людях кто-то думает, что можно сделать рейтинг... Но этих горбатых только могила исправит», — отмечает Гоген.

Шоумен считает, что проблема зависимостей в шоу-бизнесе разрослась чрезвычайно, и не ограничивается конкретным кругом звездных персон.

«У нас половина шоу-биза на принудительно-карательном лечении должна находиться! Начнем от Розы Сябитовой с ее маниакальной нимфоманией, до аптечной наркоманки — Даны Борисовой. Всех в лечебницу!» — заявил Солнцев.

На днях шоумен Гоген Солнцев обратился к телеведущей Дане Борисовой с просьбой задуматься о своем здоровье. Его встревожило недавнее появление Борисовой на одном из телеканалов – внешность звезды заставила Солнцева предположить, что она вернулась к алкогольной или наркотической зависимости.