Продюсер предрек певице Натали успешное возвращение на эстраду

Натали возвращается к концертной деятельности после перерыва последовавшего за смертью супруга. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов журналистам портала «Страсти».

По словам продюсера, Натали смогла примириться с утратой и начинает новый жизненный этап.

«Да, она смирилась и живет новую жизнь. Думаю, во время паузы она занималась собой, домашними делами. Насколько я знаю, Натали готовит новый альбом», — высказался продюсер.

Продюсер добавил, что Натали как звезда 90-х и нулевых остается легкой в сотрудничестве артисткой и после возвращения певицу ожидает новая волна популярности.

Напомним, перед уходом из жизни ее супруг-продюсер страдал от сильной депрессии. Она началась у него после перенесенного ковида.