Соседов заявил, что «Шаляпин мог бы быть на месте Shamana»

Сергей Соседов считает, что Прохор Шаляпин – талантливый артист, который мог бы занять место Ярослава Дронова (Shaman).

«Прохор Шаляпин мог быть вместо SHAMAN и петь «Я русский», но по-другому. Но вот он не попал в эту волну, не случилось», — сказал Соседов в подкасте «За деньги».

Критик был убежден, что Шаляпин имеет свою аудиторию, и был удивлен тем, что его не часто приглашают выступать. Соседов привел в пример Клаву Коку и Валю Карнавал, которые, по его мнению, ничего не умеют, но их приглашают на телевидение. Об этом информирует издание Рassion.

«Их зовут на каналы, и они что-то ведут. А другим, более достойным, ничего не дают», — констатировал Соседов.

Российский певец Прохор Шаляпин — «мастер экономики внимания», однако он не сможет много зарабатывать, если сосредоточится на профессиональной деятельности. Такое мнение выразил генеральный директор телеканалов «Пятница!» и «Суббота» Николай Картозия на YouTube-канале Fametime TV.