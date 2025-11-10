Уличную певицу Наоко задержали после третьего ареста в российском регионе

В Санкт-Петербурге полиция задержала уличную певицу Наоко (настоящее имя — Диана Логинова), которая исполняла со своей музыкальной группой песни иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

Девушку доставили в полицию сразу по отбытии второго и третьего арестов, которые были назначены за мелкое хулиганство и организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в отношении певицы составили административный протокол. Ее ждет суд в понедельник, 10 ноября.

Певица попала под пристальное внимание силовиков из-за исполнения на улице в Петербурге песен Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) и Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом).