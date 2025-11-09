Митя Фомин сравнил материальное и духовное

Митя Фомин приехал на гастро-спектакль, где зрителям предлагали как духовную пищу в виде музыкальной постановки, так и обычную еду. Перед началом показа мюзикла журналисты «Московского комсомольца» задали певцу вопрос: какая пища ему ближе?

«У меня закончился месячник по ограничениям моей ЗОЖ-жизни, и я готов во все тяжкие. Только что были длинные выходные, праздники. Я пришел сегодня подготовленным – голодным, и еще выпил специальный препарат. Так что я готов жрать и метать. Более того, я еще в детстве читал книги за обедом, а тут вообще надо просто есть и смотреть», - ответил Фомин.

Митя также порассуждал на тему, что важнее, поесть или посмотреть.

«Если вы голодны, вряд ли вы будете что-то смотреть. Мне кажется, чтобы у человека была максимальная концентрация внимания, ему как минимум надо быть сытым и довольным», - считает артист.

Ранее Митя Фомин, известный как бывший солист группы Hi-Fi, неожиданно признался, что по образованию является врачом-педиатром