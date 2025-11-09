Михайлов признался, что держаться в форме ему помогает сила воли

Стаса Михайлова считают одним из самых красивых певцов на отечественной эстраде. Певец бодр, подтянут и находится в отличной форме. Правда, как он сам признался журналистам «Московского Комсомольца» на презентации новой книги Аллы Крутой, дается это ему порой непросто.

Восстанавливать силы артисту помогает сон. Правда он считает, что 8 часов отдыха – непозволительная роскошь.

«Я сплю всего по три-четыре часа. Четыре часа – это в лучшем случае», - сказал Стас.

Михайлов регулярно ходит в спортзал. Зачастую – «через не хочу».

«Надо заставлять себя вставать. Мне приходится порой делать это без удовольствия. Поверьте, я не отличаюсь ни от кого из других. Я иду это делать без удовольствия, заставляю. Зато потом себя не сильно ругаю», резюмировал исполнитель.

Певец Стас Михайлов признался, что снимет фильм про себя. Правда, пока работа продвигается медленно, так как не получается так, как хочет артист. По словам певца, работа над фильмом оказалась совсем неинтересной. Ему не нравится, что она кропотливая и тяжелая.