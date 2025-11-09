Украинцы подрались на концерте Лободы

Драка между гражданами Украины произошла на концерте певицы Светланы Лободы в Кишиневе. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Подробностей о драке не приводится. Известно, что часть украинцев не смогла попасть на концерт, так как днем граница на несколько часов закрывалась из-за сбоя в базе данных таможни.

Ранее сообщалось, что украинской певице Светлане Лободе придется отказаться от политических заявлений на концерте в Дубае. Власти ОАЭ предупредили организаторов концерта Лободы, что на территории страны со стороны артистов запрещены любые политические высказывания.

До этого Лобода выгнала со своего концерта в Ереване русскоязычную девушку за отказ выступить против правительства России со сцены.