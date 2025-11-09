Садальский обрушился на певца Акмаля и назвал его «чмом»

Станислав Садальский резко высказался о певце Акмале. В Telegram-канале актер опубликовал статью об Акмале, где приводятся факты о неприятном поведении молодого исполнителя. В публикации упоминается недавний скандал с сине-желтым пакетом и флагом Казахстана, когда Акмаль Ходжаниязов отказался принять подарок от поклонницы в пакете сине-желтого цвета, призвав «сжечь» его, информирует портал Рassion.ru.

Организатор концерта артиста в Петропавловске рассказал, как тот раскритиковал гримерку из-за якобы неприятного запаха, хотя там было чисто и свежо, и публично потребовал убрать из гримерки иконы. Также певец проигнорировал внимание и подарки поклонников – после концерта их просто «свалили в кучу».

«Его люди все свалили в кучу за сценой и бросили как хлам – гора подарков так и осталась валяться в театре после отъезда артиста», - возмутился Вадим Тимошин.

Стас Садальский написал, разочаровался в певце, который позволяет себе «превозноситься» над другими людьми.

«Испытание славой - тот самый «соблазн» надеть корону, зазнаться, стать высокомерным, превознестись над другими людьми. Какое же ЧМО оказался Акмаль, привожу только маленький отрывок завтрашнего выпуска газеты. Как же неприятно разочаровываться в людях, теперь я Гагарину понимаю», - заявил Стас Садальский.

