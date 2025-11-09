Седокова рассказала об интимных секретах некоторых футболистов

На фоне скандала с изменой футболиста московского «Динамо» Муми Нгамале Анна Седокова приоткрыла завесу тайной жизни спортсменов. Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что сама была огорчена излишним вниманием со стороны спортсменов, когда прошедшим летом посещала игры «Динамо». Об этом рассказывает издание passion.ru.

© РИА Новости

«Максимально женатый и с милыми фото с женой и ребенком в закрепленных регулярно отправлял мне лайки и намеки. Так ты либо крестик сними, либо трусы надень. А второй — вообще удивительный человек! Он одновременно отправлял сальные сообщения и мне, и моей дочке», - написала Анна в микроблоге.

Имен «героев» певица называть не стала, но обратилась к футболистам с просьбой больше ценить своих жен и подруг.

На днях Николай Картозия дал большое интервью, в котором, среди прочего, объяснил, почему Анна Седокова не стала учиться в его школе продюсирования. По словам медиаменеджера, певицу не взяли из-за ее плохого вступительного эссе.

Однако певица опровергла это — она выложила переписку с менеджером школы, которая заявляла, что Седокова успешно прошла отбор.

По словам Седоковой, она так и не начала обучение из-за того, что ей настойчиво предлагали оплатить услуги по обучению.