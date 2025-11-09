Звезда сериала «Физрук»  Сычев рассказал, как чудом спас дочь

Владимир Сычев в студии программы «Секрет на миллион» на НТВ вспомнил ужасный случай из жизни своей семьи. Он едва не потерял маленькую дочь, которая подавилась сушками и задохнулась.

Владимир однажды пошел на рынок, с ребенком оставалась бабушка. Женщина дала внучке сушку и отлучилась на минуту. Ребенок, пока был один, засунул в рот еще две и стал задыхаться, пишет passion.

Сычев по пути на рынок почувствовал что-то неладное. Он быстро вернулся домой и чудом успел спасти малышку.

«В итоге две достал, а третья провалилась в горло, из-за чего она уже дышать не могла. Секунды бы хватило… Вытащил, и она задышала. В этот момент мама с водичкой заходит. Просто ужас», — признался Владимир.

