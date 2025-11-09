Стало известно, кто возглавил рейтинг самых дорогих артистов зимы

Декабрь всегда считался и самым напряженным, и самым доходным месяцем для артистов. Главной звездой корпоративного сезона стала Надежда Кадышева.

Чтобы пригласить певицу, придется отдать не менее 15 миллионов рублей, причем можно уже и не успеть. Как пишет издание super, по данным основателя музыкальной платформы TopHit Игоря Краева («КП»), у звезды уже расписаны почти все дни.

За ней с серьезным отрывом следует Юлия Zivert. Ее гонорар начинается от 7 миллионов рублей. Ваня Дмитриенко — молодой артист, ценник у него солидный: от 5 миллионов рублей за выступление.

В последнее время слава Надежды Кадышевой переживает реинкарнацию. Её песни активно вирусятся в соцсетях, особенно хит «Плывет веночек». А купить билеты на концерты «Золотого кольца» почти невозможно.

На удивление главными поклонниками 65-летней певицы стали зумеры и миллениалы, которые устраивают во время ее шоу настоящие рейвы. Журналист и музыкальный критик Игорь Цалер считает, что популярность музыки Кадышевой объясняется тем, что в ней сошлись и востребованные в наши дни фольклорные мотивы, и попсовая эстетика.