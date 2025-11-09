На концерте Лободы в Кишеневе произошла драка между блондинками

Инцидент с массовой потасовкой между украинцами произошел на выступлении Светланы Лободы в Кишиневе, где фанаты ждали попадания на концерт, сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Драка между украинцами случилась на концерте Светланы Лободы в Кишиневе, передает «Страна». В один из моментов группа блондинок устроила в зале потасовку в стиле ММА, сопровождаемую выдиранием волос и отборной руганью. Итоги конфликта издание не уточняет. Точная причина конфликта между зрителями также не называется.

По имеющейся информации, на концерт певицы приехало большое число украинцев.

Из-за сбоя в работе базы данных украинской таможни граница оказалась закрыта на несколько часов. Многим фанатам пришлось ждать в очередях, и они, чтобы скоротать время, начали петь песни Лободы прямо на пунктах пропуска.

