Алла Пугачева, находясь в Лимассоле на Кипре, обратилась с советом к молодому поколению во время случайной встречи с блогерами.

По мнению наблюдателей, певица демонстрирует противоположный своим словам образ жизни в эмиграции.

«Совет молодежи… Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите, и все. Не слушайте никого и делайте свое дело. Вот вам мой совет», – прокомментировала Пугачева.

Во время прогулки по улицам кипрского Лимассола Алла Пугачева встретилась с местными блогерами, которые попросили ее обратиться с напутствием к молодому поколению. Видео с участием 75-летней артистки было распространено в социальных сетях, где она призвала молодежь сохранять самостоятельность в принятии решений. Наблюдатели отмечают определенное противоречие между этим советом и реальным положением дел, поскольку сама певица, по информации источников, оказалась за границей под влиянием супруга Максима Галкина*.

После получения израильского гражданства семья первоначально обосновалась в пригороде Тель-Авива, однако с началом военного конфликта на Ближнем Востоке перебралась на Кипр, где у них имеется недвижимость. По имеющимся данным, Пугачева преимущественно занимается домашними обязанностями и воспитанием детей, в то время как Галкин* продолжает гастрольную деятельность. Образовательный процесс двойняшек Гарри и Лизы, по сведениям осведомленных источников, осложняется частой сменой учебных заведений.

Финансовое положение семьи за рубежом, согласно публичным заявлениям самого Галкина*, характеризуется определенными сложностями. В октябре прошлого года возникли проблемы при попытке транспортировки ценностей общей стоимостью около 2 миллиардов рублей, когда таможенная служба в аэропорту Шереметьево задержала груз из-за некорректно оформленных документов на часть перевозимых предметов антиквариата, пишет «KP.RU».

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что Алла Пугачева приобрела виллу в Болгарии за полмиллиона евро.

