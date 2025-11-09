Потап и Настя зарабатывают на жизнь выступлениями в американских пабах

Украинские исполнители Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настя (Анастасия Каменских) теперь поют в дешевых американских пабах и кафе. Как сообщают news.ru, в нынешнем году Потап провел шесть таких концертов, а Настя — три.

Авторы хита «Чумачечая весна» выступали в Нью-Йорке, Майами, Филадельфии и Лос-Анджелесе, также Каменских выступила в Северной Каролине на Хеллоуин с праздничной программой.

Билеты на концерты украинских артистов продавались за 65 долларов (5,2 тысячи рублей), в целом за выступление удается заработать менее 10 тысяч долларов (около 800 тысяч рублей) без учета накладных расходов.

В 2022 году супруги осудили СВО и отправились строить карьеру на Запад. Сначала они жили в Испании, а затем переехали в Соединенные Штаты. В 2022 году Потапенко заявил, что отказывается от российских музыкальных наград и премий. Он добавил, что дуэт «Потап и Настя» больше не будет выступать на территории России.