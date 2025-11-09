Павлиашвили поделился секретом семейного счастья

Сосо Павлиашвили на ежегодном концерте «Звезды Востока», прошедшем на сцене Live Арена, заявил, что 80% семейного счастья зависит от женщины.

О секретах успешного брака российский и грузинский певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Доверяйте друг другу. Не оставляйте в себе что-то недосказанное — это раз. А во-вторых, больше уступайте другу другу. От вас (Женщин — Прим. Ред.) зависит все. 80% счастья зависит от вас. Вы всегда должны говорить льву, что он лев, добытчик… А он все будет делать для вас», — объяснил Павлиашвили.

Супруга исполнителя певица Ирина Патлах поддержала своего мужа. Она убеждена, что в любой ситуации можно найти компромисс.

«Слушайте друг друга. Действительно, находите компромисс. Это очень легко. Достаточно только захотеть. Всегда можно договориться. Нет безвыходных ситуаций, которые тупик — и все. Всегда можно найти выход», — поделилась певица.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что выступление Сосо Павлиашвили стоит от 2,5 миллионов рублей.