Чеботина рассказала, как подарок от Лолиты «спас» ее перед концертом в Кремле

Певица Люся Чеботина рассказала, как подарок от коллеги Лолиты помог ей перед концертом в Кремле.

© Вечерняя Москва

Артистка вспомнила, как Лолита подарила ей «невероятные маски». Чеботина отметила, что была очень уставшей после гастролей, но подаренная косметика ей очень помогла.

— Она заходила ко мне в гримерку в Кремле и принесла два шикарных тюбика с омолаживающим эффектом. Честно — Лолита меня тогда спасла! — призналась Чеботина в беседе с Super.ru.

Ранее стало известно, что Лолита Милявская подняла гонорар за свои концерты. 45-минутное выступление певицы стоит от четырех до шести миллионов рублей. Такое решение обусловлено ее популярностью среди молодого поколения: подростки публикуют различные ролики под ее песни, а также видео с концертов артистки.

Люся Чеботина, известная своим хитом «Солнце Монако», заявила, что поет намного лучше, чем многие российские артисты. По ее словам, она стала уверенной в себе, но не считает это проявлением звездной болезни. Певица подчеркнула, что важно быть скромным, но когда ситуация требует проявить характер и настойчивость