Чеботина высказалась об отказавшемся от своих слов Соседове

Люся Чеботина прокомментировала конфликт с Сергеем Соседовым. СМИ писали, что он якобы назвал ее творчество «сплошной серостью и пошлостью».

В ответ Чеботина обвинила критика в некомпетентности и потребовала прекратить эти наговоры. Однако позднее Соседов публично опроверг слова, которые озвучила пресса, пишет издание super.

«Абсолютно шикарно. Прекрасные, творческие, талантливые ребята. Как бы я слышала, что Сергей объявил, что, оказывается, он такого не говорил. С учетом такого заявления, я теперь подозреваю, что и Илья Резник, скорее всего, тоже такое не говорил», — сказала Люся.

Чеботину заподозрили в организации конфликта с Соседовым

Тем временем в социальных сетях возникла версия: Люсю Чеботину заподозрили в организации конфликта с Сергеем Соседовым ради поднятия своих рейтингов.