Суд проверит законность передачи квартиры певице Ларисе Долиной

Кассационный суд 27 ноября рассмотрит жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Лурье П.А. назначено на 27 ноября 2025 года», — говорится в документах.

В сентябре Хамовнический суд Москвы оставил за Долиной право собственности на её квартиру в столице, отклонив жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи.

Суд постановил, что Долина якобы в момент продажи квартиры по указке мошенников не осознавала значения своих действий.