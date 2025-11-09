Cуд 27 ноября рассмотрит жалобу Лурье на передачу квартиры Долиной

RT на русском

Кассационный суд 27 ноября рассмотрит жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной.

Суд проверит законность передачи квартиры певице Ларисе Долиной
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Лурье П.А. назначено на 27 ноября 2025 года», — говорится в документах.

В сентябре Хамовнический суд Москвы оставил за Долиной право собственности на её квартиру в столице, отклонив жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи.

Суд постановил, что Долина якобы в момент продажи квартиры по указке мошенников не осознавала значения своих действий.