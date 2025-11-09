Умер народный артист РФ Владимир Симонов

Ведущий актер театра им. Евгения Вахтангова народный артист России Владимир Симонов ушел из жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста.

© Газета.Ru

"Не стало Владимира Симонова", - сказал собеседник агентства. Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. Будущий актер окончил среднюю школу в 1974 году, после чего приехал в Москву.

В столице он попытался поступить в Театральное училище им. Бориса Щукина. Артист успешно прошел творческое испытание, но не смог сдать экзамены по русскому языку и литературе. В результате Симонов вернулся домой, где поступил в Куйбышевский институт культуры на отделении режиссуры народного театра. В 1976 году актер поступил в Театральное училище им. Бориса Щукина на курс Аллы Казанской.

После окончания учебы артист был принят в труппу Театра имени Вахтангова. В нем Симонов работал до 1983 года, после чего был приглашен во МХАТ. В 1989 году актер вернулся в Театр имени Вахтангова, в котором работал по сей день.