Жасмин раскрыла имя внука

Известная певица Жасмин, недавно ставшая бабушкой, поделилась трогательными впечатлениями о пополнении в семье. За кулисами концерта «Звёзды Востока» артистка рассказала, что её сын Михаил и его супруга Ева подарили ей внука, которого назвали Борис.

© Super.ru

«Это слёзы радости, дрожь по телу. Когда берёшь в руки этого крохотного комочка, который так вкусно пахнет, — это непередаваемые чувства. Хотела его сразу расцеловать, но поняла, что ему всего один день, поэтому решила подождать — не хотелось рисковать вирусами и бактериями. Но я безумно счастлива. В нашей семье появился потрясающий человечек — Борис Михайлович», — поделилась эмоциями Жасмин.

Артистка призналась, что пока не успела подготовить особый подарок для новорождённого.

