Озвучены подробности новогоднего райдера Ларисы Долиной

Лариса Долина увеличила гонорар за выступления в предновогоднее время на миллион рублей. Как пишут news.ru, до 19 декабря цена за корпоративные мероприятия составляет 3,5 миллионов рублей, а после этой даты уже 4,5 миллиона.

Возить артистку следует на автомобилях представительского класса, которые должны быть не старше пяти лет, причем не на внедорожниках. В салоне должна быть импортная вода без газа.

Во время визита певицы ей предоставляется профессиональная охрана. Помимо прочего, охранники должны отслеживать, чтобы Долиной не дарили букеты с лилиями, поскольку у звезды на них аллергия.

Суд признал Долину неспособной осознавать свои действия при продаже квартиры

Shaman в третий раз стал лидером среди певцов российской сцены. Среди певиц уверенно лидирует Полина Гагарина с 17% голосов. Второе место заняла Валерия (11%), третье — Лариса Долина (8%). Об этом сообщает ВЦИОМ.