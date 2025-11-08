Леонтьев на концерте в Париже произвел фурор

СМИ писали казалось, что Валерий Леонтьев окончательно ушел со сцены. Но все же он вернулся – громко и с размахом. Накануне 7 ноября Леонтьев дал закрытый концерт в столице моды — Париже.

На закрытое мероприятие были приглашены представители шоу-бизнеса, российские эмигранты и просто поклонники, специально приехавшие ради такого случая из разных стран.

Как пишет издание woman.ru, 76-летний артист вышел на сцену в сверкающем наряде. Он исполнил «Казанову «Дельтаплан», «Ты меня не забывай», «Зеленый свет» и другие легендарные композиции. Большинство песен Леонтьев пел «вживую».

По окончании концерта Валерия Яковлевича буквально засыпали букетами.

«Я обязательно вернусь. Я известен тем, что всегда возвращаюсь. Спасибо за эти чудесные цветы, за ваше внимание, за ваше пение и за ваши аплодисменты!» — он со сцены.

В ближайшие месяцы легендарный Казанова выйдет на сцену еще несколько раз. В начале ноября Леонтьев выступит в Париже, а спустя два месяца отправится в Таиланд. В одном из излюбленных нашими соотечественниками мест – острове Пхукет – Валерий Яковлевич даст рождественский концерт.