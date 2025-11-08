Жена юмориста Петросяна сняла сына Вагана в интерьере кабинета

Жена юмориста Евгения Петросяна, помощница артиста Татьяна Брухунова, сняла сына Вагана в интерьере кабинета. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Татьяна Брухунова показала фото сына в интерьере кабинета юмориста. Мальчик позировал за письменным столом и улыбался в камеру.

Бизнесвумен недавно рассказала в соцсетях, от каких поездок отказалась из-за СВО. Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать свое происхождение. По словам Брухуновой, она больше не возит деньги в «агрессивную Европу». Бизнесвумен в октябре 2024 года исполнила свою мечту и побывала в Кейптауне. Брухунова говорила, что ее очень вдохновило это путешествие, поэтому она решила его повторить через год.

Петросян с 2019 года состоит в браке со своей помощницей, которая моложе него на 44 года. Брухунова стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: пятилетний сын Ваган и двухлетняя дочь Матильда.