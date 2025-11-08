Алсу призналась, что изначально не хотела исполнять свой главный хит

Алсу на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон», рассказала, что в свое время не хотела исполнять песню «Зимний сон», ставшую позднее ее основным хитом.

В 1999 году, эта песня, как думала артистка, звучала как ретро. А 15-летней Алсу хотелось исполнять только современные, модные композиции. В итоге продюсеру все же удалось ее уговорить взять в репертуар «Зимний сон». Теперь Алсу убеждена, что он был прав, пишет 5 Канал.

«По сей день я пою песню „Зимний сон“. Она является моей визитной карточкой. Мне кажется, эта композиция стала той самой классикой», — сказала Алсу.

Карьера певицы началась с громкого прорыва роскошным клипом «Зимний сон», который был придуман гениальным продюсером, где приняли участие легендарные актеры Сергей Маковецкий и Елена Яковлева. Этот маленький кино-шедевр до сих пор является жемчужиной нашей шоу-индустрии и одним из ярких художественных побед в карьере Алсу.