«Побег от реальности»: психолог оценила интимные откровения Волочковой

Интимные откровения Анастасии Волочковой, которые она транслирует в публичном пространстве, связаны с рядом проблем звезды. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала психолог Ирина Добродская, оценивая свежие заявления бывшей примы Большого театра. На этот раз Волочкова сообщила, что для нее якобы главное не материальное положение мужчины, а то, сколько времени он с ней проводит в кровати — звезде нужен интим с утра до ночи.

© Соцсети

«Зависимость от секса свидетельствует о том, что человек пытается убежать от реальности и не готов ее воспринимать. Таким "спасением" может быть не только секс, но и алкоголь и другие зависимости. Это довольно инфантильная позиция, которая свидетельствует о том, что человек не хочет взрослеть. Анастасия сама говорила, что у нее сейчас проблемы коммуникации с мамой и дочкой, что могло спровоцировать такое поведение, при котором она "убегает в секс", являющийся для нее "гормоном" радости», — поясняет эксперт.

Однако этот гормон со временем перестает работать. Не исключено, что именно с этим и связано то, что балерина не может построить долгосрочные отношения, а вместо этого регулярно меняет партнеров, которые, к слову, ее младше.

По оценке психолога Добродской, все последние жизненные события балерины и ее заявления о том, что якобы другие женщины ей завидуют, берут свое начало от профессиональной невостребованности. Сейчас Анастасия дает благотворительные концерты, но скандальный уход из Большого, закрыл ей выход на большую сцену. Вот и приходится закрывать «пробелы» быстрым эндорфинами.

Анастасия на днях впервые признала зависимость, появившись на реалити «Звезды под капельницей». В разговоре с URA.RU звезда пообещала после первого эфира раскрыть интригующие детали проекта и ее взаимоотношений с участниками.