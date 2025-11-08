Виталий Бородин сообщил в Telegram-канале , что уехавший в Израиль Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) продолжает зарабатывать в России. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) возмутился что эмигрировавший певец получает около 24 миллионов рублей в год за старые песни, пишет портал passion.

«Пока простые россияне работают, либеральный бард Андрей Макаревич продолжает жить на проценты с советской популярности. Даже скромные 500 тысяч прослушиваний в месяц – это около миллиона рублей в его карман. За «Машину времени» на радио и в ресторанах платят через отчисления РАО— это еще примерно 300-500 тысяч в месяц», - отметил Виталий Бородин.

Андрей Макаревич ежемесячно может получать 1,5-2 миллиона рублей без концертов в России. За год получается 24 миллиона.

«Вот она, цена «инакомыслия». Пока он рисует «картины» и рассуждает о политике, система, которую он так любит ругать, исправно платит ему миллионы за песни, написанные еще несколько лет назад. Его либеральная позиция – циничный бизнес, рассчитанный на свою аудиторию. И этот бизнес, как мы видим, очень даже прибыльный», - заявил глава ФПБК.

