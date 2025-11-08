Филипп Киркоров «перевернул мир», чтобы порадовать дочь редкой сумкой

Известный певец Филипп Киркоров рассказал, как буквально обошёл все магазины мира в поисках эксклюзивного аксессуара для своей 13-летней дочери Аллы-Виктории.

© Super.ru

По словам артиста, изделие уже было снято с производства и практически недоступно в продаже, однако он не остановился, чтобы найти его для своей наследницы. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Киркоров также отметил, что ранее Алла-Виктория предпочитала массовые бренды вроде Bershka, однако за последний год её вкусы заметно изменились: девочка начала следить за модными трендами в соцсетях и активно работает над своим стилем.

По словам Филиппа Бедросовича, он придерживается строгого подхода в воспитании детей, стараясь не баловать их, но порой это выходит крайне тяжело. Он выступает против преждевременного взросления дочери и, к примеру, наложил запрет на пирсинг.