Пелагея расплакалась на церемонии прощания с Юрием Николаевым

Юрий Николаев — человек, который изменил жизнь многих юных талантов. Его проекты «Утренняя почта» и «Утренняя звезда» подарили путевку на большую сцену десяткам артистов.

Певица Пелагея на траурной церемонии расплакалась и призналась, что своим творческим успехом обязана телеведущему и продюсеру Юрию Николаеву.

Телеведущий был поражен голосом тогда еще совсем юной Пелагеи. Он лично пригласил ее поучаствовать в конкурсе, хотя фольклорной номинации тогда не было. После выступления и началась музыкальная карьера певицы из Новосибирска, пишет Москва 24.

Маршал рассказал о последних днях Юрия Николаева

«Единственный конкурс в моей жизни — «Призвание», проводился как раз Юрием Александровичем в 1997 году. Каким-то необъяснимым чудом, я приехала тогда из Новосибирска в Москву, сразу за победой и наградой в виде звания «Лучший исполнитель народной песни в России» и премии в тысячу долларов. Награду мне вручала Надя Михалкова, я спела «Валенки». Но самым главным призом было ощущение, что все возможно. Чудеса случаются. Москва может встретить тебя ласково, впереди светлая дорога, а тот самый Дядя Юра из телевизора - на самом деле такой же хороший, как на экране. Только еще лучше. Царствия Небесного и спасибо за все», - написала звезда в микроблоге.

Телеведущего Юрия Николаева проводили в последний путь под громкие аплодисменты.