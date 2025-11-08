Малышева на похоронах Николаева призналась, за кого особенно переживает

Елена Малышева приехала проститься с Юрием Николаевым с букетом красных роз. На траурной церемонии телеведущая сообщила, что была самого высокого мнения о коллеге, пишет «Московский Комсомолец».

© РИА Новости

«Он был потрясающим человеком», - сказала теледоктор.

Елена призналась, что больше всего переживает за вдову Николаева.

«У него была прекрасная семья. Вместе с Лялей они несколько десятилетий прожили. Моя большая боль за нее и самые теплые-теплые слова ей», - подчеркнула Малышева

Телеведущая прокомментировала и болезни Николаева. Юрий Александрович долгие годы боролся с онкологией.

«Он очень долго и серьезно болел. Учитывая те диагнозы, которые у него были, он прожил долгую жизнь», - отметила Малышева.

Сообщалось, что телеведущий Юрий Николаев переписал загородный дом за 20 миллионов на племянников.