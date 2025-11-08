Джарахов и Mona заболели тяжелой односторонней пневмонией

Блогер и музыкант Эльдар Джарахов и его девушка, певица Mona (Дарья Кустовская), госпитализированы с односторонней пневмонией. По данным издания «База», у Джарахова болезнь сопровождается резкими скачками уровня сахара в крови.

Джарахов в своем телеграм-канале подтвердил, что у него пневмония. По его словам, они с Дарьей могли заразиться из-за новой волны ковида. Оба чувствуют себя плохо. Джарахов показал журналистам фото с капельницей.

У Моны дополнительно выявили синусит и гайморит. Музыканты находятся на интенсивной терапии, лечение продолжается уже четвертую неделю.