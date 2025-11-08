Стало известно, кого Юрий Николаев называл «сынком»

На Троекуровском кладбище, где похоронены известные представители российского телевидения, радио и театра, а также другие знаменитости, проходит прощание с Юрием Николаевым. Друзья и коллеги выражают соболезнования и вспоминают телеведущего, пишет «Московский Комсомолец».

Игорь Николаев вспомнил трогательную историю общения со своим старшим тезкой.

«У нас одинаковые фамилии с Юрой. И одно время меня назвали его сынком. Потом и он меня стал так называть. Мы дружили. Это была не просто дружба, а любовь. Наверное, он хотел иметь такого сынка, как я. А я хотел иметь такого отца».

Утренняя звезда» сделала Юрия Николаева кумиром нескольких поколений телезрителей. Кроме того, он продюсировал шоу «Угадай мелодию», вел программы «Большая перемена», «Танцы со звездами» и «Танцы на льду».