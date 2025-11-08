Кушанашвили рассказал о серьезном конфликте Антонова и «Иванушек»

Отар Кушанашвили в шоу «НОСТАЛЬЖИ» вспомнил скандальную историю, связанную со ссорой музыканта Юрия Антонова с группой «Иванушки International».

Народный артист был известен сложным характером. Он нередко провоцировал конфликты и стычки. Одна из таких ситуаций произошла во время гастрольного тура по Поволжью. По воспоминаниям Кушанашвили, солист «Иванушек» Андреев, встретившись с Юрием, напел его песню «Море-море». Антонов же счел это личным оскорблением, пишет издание passion.

«Он говорит: «Еще раз, гнилая твоя рожа, запоешь эту песню, которую такие, как ты, петь не должны, я убью тебя!», — процитировал слова Антонова Отар.

Олег Яковлев, еще один участник коллектива, также попытался расположить к себе композитора и спел «Море-море», но разгневанный Антонов приказал ему прекратить.

Потом к Антонову подошел Рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Аполлонов. Он поблагодарил Антонова за его песню, но мирного разговора е получилось. В итоге, по словам Отара, композитору пришлось отвечать перед «братвой» Григорьева-Аполлонова. В итоге его чуть не заставили самого петь «Море-море».

Юрий Антонов известен своим трудолюбием и преданностью сцене. В 2023 году он уже перенес сердечный приступ, но тогда уговорил врачей выписать его раньше времени.