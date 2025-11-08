Филипп Киркоров «перевернул мир» ради редкой сумки для дочери
Певец рассказал, как буквально обошел все магазины мира, чтобы найти эксклюзивную вещь.
Певец Филипп Киркоров рассказал, как ему удалось раздобыть редкую сумку из коллекции MURAKAMI и Louis Vuitton для своей 13-летней дочери Аллы-Виктории. По его словам, он буквально «перевернул всю планету», чтобы найти этот эксклюзивный аксессуар, который уже снят с производства и был практически недоступен в продаже. Об этом сообщает 5-tv.ru.
«Я ничего ей не запрещаю, только прошу ее хорошо учиться. Но она и учится хорошо. У нее прекрасная школа, коллектив. Я вообще человек, который не умеет запрещать. У меня дети таки хорошие, понятливые, они сами знают, что можно, а что нельзя. Они у меня чудные. Уроки учат сами», — говорит исполнитель про свои методы воспитания.
Ранее Алла-Виктория была далека от высокой моды и отдавал предпочтение массовым брендам, таким как Bershka. Однако за последний год её вкусы заметно изменились: школьница начала следить за модными трендами в соцсетях и черпает идеи для новых образов именно там. В основном она берет из отцовского гардероба аксессуары и сумки, проявляя хороший вкус и интерес к фэшн-индустрии. Филипп подчёркивает, что строгих запретов в воспитании у него нет, он лишь просит детей хорошо учиться, что у Аллы прекрасно получается. А сам певец признаётся, что не всегда понимает современное творчество, например коллекции MURAKAMI, несмотря на наличие у него летнего костюма из этой линии с яркими цветочками и бантиками