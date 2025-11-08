Маршал рассказал о последних днях Юрия Николаева

Российский певец Александр Маршал во время прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в субботу, 8 ноября, рассказал о последних днях его жизни. Слова музыканта приводит корреспондент «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

— В последние дни (его жизни — прим. «ВМ») я видел, что ему было не очень хорошо. Скажем, плохо. Но он держался. Человек любил жизнь, любил нас всех. И сегодня печальный день, очень печальный для меня лично, — поделился артист.

Маршал также рассказал, что в последний раз он виделся с Николаевым на дне рождения художника Юрия Купера, к которому пришел и режиссер Никита Михалков.

Церемонию прощания также посетили ведущая Алла Данько, актер Владимир Березин, певцы Юрий Антонов и Александр Буйнов и певица Пелагея.

Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Незадолго до этого телеведущего экстренно госпитализировали.

«Утренняя звезда» сделала Юрия Николаева кумиром нескольких поколений телезрителей. Кроме того, он продюсировал шоу «Угадай мелодию», вел программы «Большая перемена», «Танцы со звездами» и «Танцы на льду». «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телезвезды.