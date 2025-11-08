Врач предупредила внука Примадонны об опасных последствиях его болезни

Никита Пресняков пожаловался на неприятное заболевание. Внук Пугачевой уже долгие годы страдает от полипов в мочевом пузыре.

Журналисты «Абзаца» попросили врача Людмилу Лапу оценит ситуацию. Эксперт считает, что проблема серьезная, и Никите следует очень внимательно следить за здоровьем.

«Речь идет о непростом заболевании. Разрастание соединительной ткани – это всегда серьезно. Сейчас стараются не делать операции. Есть методики, которые позволяют поддерживать стабильное состояние. Никите следует просто обратиться к хорошему урологу. Слава богу, это не онкология. В случае запущенной ситуации мочевой пузырь можно удалить и заменить искусственным органом. Но речь идет о низком качестве жизни. Искусственный надо обслуживать самому», - объяснила медик.

Квартира в центре Москвы внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова находится в залоге у банка.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Росреестра и другие материалы.

По данным агентства, речь идет о квартире в Варсонофьевском переулке площадью 249,3 кв. м., которая перешла в собственность Преснякова в 2012 году.