Собчак порассуждала о том, почему успешные мужчины не могут найти жену

Ксения Собчак в микроблоге высказалась о проблеме современных успешных мужчин, так называемых «достигаторов». Оказалось, что

многие знакомые Собчак холостяки просят познакомить их с «умной, интересной, работающей женщиной — не из эскорт-среды».

Телеведущая отмечает, что они не понимают главного, информирует издание super.

«Такие мужчины-достигаторы крайне избалованы женским вниманием и хотят, чтобы женщина жила исключительно их жизнью и интересами. А умной и самостоятельной это зачем? Реализованная в карьере женщина хочет проживать свою жизнь, а не чужую», — убеждена Ксения.

Собчак констатировала, что самостоятельные женщины ищут не «папочек», а партнеров, с которыми можно строить равные отношения.

«Либо подстраивайтесь и растите, либо занижайте планку, летите в Дубай, знакомьтесь с эскортом — и будет вам счастье. Но помните: та женщина, которую вы выбираете, говорит о вас гораздо больше, чем Ferrari в гараже и Patek на руке», резюмировала она.

