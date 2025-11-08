Квартира внука Пугачевой находится в залоге у банка

Квартира в 249,3 квадратных метров в доме в Варсонофьевском переулке в центре Москвы в 2012 году перешла в собственность внука Аллы Пугачевой.

© РИА Новости

Кадастровая стоимость жилья превышает 163,3 миллиона рублей.

РИА Новости ознакомилось с документами Росреестра и другими материалами, из которых следует, что на квартире есть обременение в виде ипотеки с сентября 2018 года.

Эксперт объяснил, что. скорее всего, в 2018 году под залог квартиры была оформлена ипотека, например, на другое имущество. При этом нужно понимать, что полноправно пользоваться недвижимостью, в частности, заключать какие-то сделки, до тех пор, пока на ней числятся обременения, невозможно.

Ранее Владимир Пресняков заявил, что Никита собирается вернуться в Россию из США. Он отметил, что юноше нужно завершить все дела в Америке и только после этого он сможет приехать домой.