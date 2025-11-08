Боярский объяснил, почему решил завершить карьеру

Недавно Михаил Боярский объявил о завершении карьеры. Потом появилось уточнение – сниматься в кино Михаил Сергеевич отказался, но на сцену Театра Ленсовета выходить продолжает.

Сам артист говорит, что у него есть обязательства перед женой, которая является худруком Театра Ленсовета, и перед публикой, которая не отпускает кумира со сцены, на его спектаклях всегда ажиотаж, пишет СтарХит.

При этом Боярский говорит о некотором разочаровании в профессии.

«Если бы я сейчас пришел в театр или кино и увидел, что происходит в профессии, то не пошел бы туда никогда. Это совсем не то, куда стремился я», — заявил он в программе «Однажды…».

Не отказывается Михаил Сергеевич и от выступлений на корпоративах. За выступление в Санкт-Петербурге звезда берет 1,5 миллиона рублей. Если ж нужно выезжать в другой город, сумма увеличивается на 30% плюс расходы на дорогу и проживание.

В настоящее время 75-летний артист играет в спектаклях «Театральный роман» и «Ромео и Джульетта» Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.