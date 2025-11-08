Стало известно, как Shaman c Мизулиной проведут медовый месяц

Совсем недавно Ярослав Дронов (Shaman) и Екатерина Мизулина официально стали супругами. Фактически, у звездной пары сейчас медовый месяц. Однако стало известно, что певец не намерен провести это время с любимой женой где-то на райских островах.

Ярослав продолжает трудиться по ранее запланированному графику: в конце месяца у него два больших концерта в Москве.

8 ноября он выступает в Сочи, потом – в Смоленске и Брянске, пишет издание 7days.

«Мы не раскрываем подробностей. В конце месяца у артиста будет два больших концерта в Москве. Он к ним готовится»,— сказали журналистам помощники певца.

Ярослав Дронов, известный под сценическим именем Shaman, на протяжении последних месяцев активно работает над новым материалом, выпустив недавно сольную композицию «Белый ветер» и дуэт с Григорием Лепсом «Она не скажет „Да!“».

