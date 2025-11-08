Собчак с иронией высказалась о свадьбе Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной

Ранее, комментируя отношения с главой Лиги безопасности интернета Екатериной Мизулиной, певец Ярослав Дронов заявлял, что не хочет торопить события. Но спустя короткое время после начала романа пара решила расписаться.

В марте певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, объявил о романе с главой Лиги безопасности интернета Екатериной Мизулиной.

Стало известно, как Shaman c Мизулиной проведут медовый месяц

Артист признался, что их отношения развиваются неторопливо, и о свадьбе пока речи нет. Дронов напомнил, что уже был дважды женат и торопиться с третьей свадьбой не намерен.

Однако, недавно стало известно, что планы пары изменились. Пара расписалась 5 ноября 2025 года в одном из загсов Донецка.

Событие прокомментировала Ксения Собчак. Журналистка поинтересовалась, что какую фамилию возьмут супруги — Дроновы или Мизулины?