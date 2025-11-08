Ярослав Мизулин: Ксения Собчак поинтересовалась, возьмёт ли Shaman фамилию новой жены
Собчак с иронией высказалась о свадьбе Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной
Ранее, комментируя отношения с главой Лиги безопасности интернета Екатериной Мизулиной, певец Ярослав Дронов заявлял, что не хочет торопить события. Но спустя короткое время после начала романа пара решила расписаться.
В марте певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, объявил о романе с главой Лиги безопасности интернета Екатериной Мизулиной.
Стало известно, как Shaman c Мизулиной проведут медовый месяц
Артист признался, что их отношения развиваются неторопливо, и о свадьбе пока речи нет. Дронов напомнил, что уже был дважды женат и торопиться с третьей свадьбой не намерен.
Однако, недавно стало известно, что планы пары изменились. Пара расписалась 5 ноября 2025 года в одном из загсов Донецка.
Событие прокомментировала Ксения Собчак. Журналистка поинтересовалась, что какую фамилию возьмут супруги — Дроновы или Мизулины?
«Какой интересный таймлайн. Но интересует другое: Екатерина Дронова или Ярослав Мизулин?» — спросила с иронией Собчак.