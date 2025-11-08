Блогеры встретились с уехавшей из России Аллой Пугачевой на Кипре. В разговоре с ними 75-летняя певица дала совет молодежи.

Примадонна посоветовала молодым людям никого не слушать.

«Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите и всё. Не слушайте никого и делайте свое дело. Вот вам мой совет», — сказала она.

Алла Пугачева уехала с мужем и детьми за границу с начала СВО. Сначала семья обосновалась на Кипре, а затем в Израиле. С тех пор знаменитость позволяла себе критические замечания в адрес соотечественников: певица называла их «рабами и холопами» и говорила, что «только ненормальные» хотят вернуться в Россию.

Пугачевой предрекли возвращение в Россию в 2025 году

Однако это не мешает исполнительнице хита «Арлекино» зарабатывать в России. По данным СМИ, знаменитость получает пенсию в 105 тыс. рублей и выводит деньги за границу. В сумму входят компенсация за звание народной артистки — 41 995 рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки. За год выходит более 1,2 млн рублей.