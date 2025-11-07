Телеведущая Лариса Гузеева впервые стала бабушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации издания, внучку ей родила 25-летняя дочь Ольга Бухарова, которая вышла замуж этой весной. Дата рождения ребенка не уточняется, однако Гузеева рассказала, что девочку назвали Ива (Ева на русском).

Отмечается, что именно с дочерью и внучкой Гузееву ранее заметили в Тбилиси, когда телеведущая попала в скандал из-за мест в аэропорту. Тогда Гузеева устроила скандал на стойке регистрации, поскольку желаемые ею места в бизнес-классе были уже заняты.