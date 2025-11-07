Кушанашвили брал деньги за оскорбления звезд в эфире

Отар Кушанашвили признался, что ему хорошо платили за оскорбления звёзд в эфире.

Журналист отметил, что эта часть его профессиональной деятельности к журналистике не имела никакого отношения.

«Мне платили деньги за то, чтобы я каждого гостя назвал га*** и шл***. Я не знал даже, кто придёт. Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева», — поделился Отар в шоу «Ностальжи».

Кушанашвили отметил, что речь идёт о телешоу «Акулы пера», которое он считает «неотъемлемой частью 90-х». Программа выходила на канале ТВ-6 со 2 января 1995 по 28 декабря 1998 года и считается одним из самых ярких и скандальных телепроектов 90-х годов в России.

Ранее Отар Кушанашвили высказался о поведении Полины Дибровой после её развода с телеведущим. По словам журналиста, в облике 36-летней женщины будто исчезло то самое природное обаяние, которое раньше привлекало внимание.

Журналист предположил, что именно потеря внутренней гармонии стала причиной того, что общество теперь воспринимает Полину иначе.