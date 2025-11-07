Опухшая Анна Седокова сообщила о рецидиве болезни

Анна Седокова вышла на связь с многочисленными подписчиками своей официального телеграм-канала и сообщила о рецидиве болезни.

Дело в том, что популярная исполнительница периодически сталкивается с обострением крапивницы. В такие моменты все тело сексапильной красотки покрывается красными пятнами. Переживать рецидивы болезни Анна Седокова предпочитает дома, в кругу близких.

Однако на сей раз артистка не стала отсиживаться вдали от чужих глаз, пережидая, когда обострение пройдет, и вышла в свет. Более того, популярная исполнительница без стеснения показала красные пятна на теле и опухшее лицо крупным планом.

© соцсеть Анны Седоковой

"Вот уже третий день я сильно болею. Крапивница вернулась. Я каждый раз думаю, что она ушла навсегда, а она возвращается обратно. Жжет все тело. Опухает все лицо. Но я не сдаюсь. Многолетняя борьба с ней выработала во мне силу и стойкость", - сообщила Седокова.

Артистка рассказала, что сделала укол и отправилась на концерт Вани Дмитренко.