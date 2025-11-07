Опухшая Анна Седокова сообщила о рецидиве болезни
Анна Седокова вышла на связь с многочисленными подписчиками своей официального телеграм-канала и сообщила о рецидиве болезни.
Дело в том, что популярная исполнительница периодически сталкивается с обострением крапивницы. В такие моменты все тело сексапильной красотки покрывается красными пятнами. Переживать рецидивы болезни Анна Седокова предпочитает дома, в кругу близких.
Однако на сей раз артистка не стала отсиживаться вдали от чужих глаз, пережидая, когда обострение пройдет, и вышла в свет. Более того, популярная исполнительница без стеснения показала красные пятна на теле и опухшее лицо крупным планом.
© соцсеть Анны Седоковой
Артистка рассказала, что сделала укол и отправилась на концерт Вани Дмитренко.
"Я не дам ей себя победить! Так что иногда, когда человек молчит или даже танцует, это совершенно не означает, что у него все хорошо. Но мы со всем справимся", - заключила певица.